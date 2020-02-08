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Группа [O]: На прослушивании в Нацотборе мы немного забыли слова

08.02.2020

Настоящие «разбойники» украинского шоу-бизнеса музыканты из «группы [O] »​​уже сегодня на сцене Нацотбора-2020 будут удивлять телезрителей Евровидения своим неординарным исполнением. Коллектив исполняет композиции в стиле Futurepop (поп-музыка новой эры). Так амбициозно заявили о себе Оля Чернышева и Саша Каспров – музыканты группы с довольно сложным названием [O]. Однако с какой целью молодые исполнители пришли на сцену Нацотбора? И что хотят донести музыканты известного лейбла Masterskaya? Узнаем прямо сейчас!

На ваш взгляд, на прослушивании в Нацотборе вы хорошо справились с поставленной задачей?

На кастингах мы сыграли свою песню вживую впервые! Я пела вживую и заметила, что немного забыла слова. Но в целом я довольна тем, как звучала сама песня! А еще мы довольно прикольно танцевали (смеются. – Прим. ред.).

А почему вы забыли слова?

Потому что конкурсную песню вживую мы исполняли впервые, и я всегда волнуюсь на таких прослушиваниях.

После того, как вы сбились в исполнении, что было дальше?

Я просто продолжила петь! Возможно, моего прокола никто и не заметил. Однако мне кажется, что если ты уже начал петь, то останавливаться нельзя!

Но сейчас вы довольны собой?

Ну, конечно, нет. Песня – крутая, но нам нужно еще немного времени, чтобы ее «добить». Однако текст и музыка в нашей композиции действительно сильные!

Что вам после прослушивания сказали продюсеры Нацотбора?

Нас поблагодарили за наше выступление и сказали, что мы – молодцы!

А как вы думаете, ваша песня способна поразить слушателей Евровидения-2020?

Думаю, что да. Однако каждый год на Евровидении так сильно все меняется, что вообще ничего невозможно предсказать. Нам трудно себя оценивать, поэтому пусть лучше это сделает жюри проекта, а мы будем работать над тем, чтобы сначала приятно удивить наших украинских слушателей!

Расскажите подробнее о своей конкурсной песне, какой она будет?

Песню «Там, куди я йду» мы написали специально для конкурса. Она о том, что у каждого человека есть своя судьба, свой особый путь, свой ангел-хранитель, своя звезда, которая ведет его всю жизнь. Поэтому каждая жизнь важна и имеет собственную цель. Это легкая танцевальная композиция с намеком на африканские ритмы, которая заставляет нас улыбаться, потому что ассоциации с летом всегда положительные.

Для вас важнее на Евровидении представить свое творчество или победить и представлять Украину в Нидерландах?

Нам важно выступить как можно лучше, порадовать всех, кто увидит и услышит нас. Это главная задача артиста, на наш взгляд. Если мы победим, мы с радостью и честью представим Украину на мировом уровне.

Почему для вас важно в этом году участвовать в Нацотборе?

Нацотбор – это большая сцена, где молодые группы могут выступить перед всей страной. В этом году мы чувствуем себя полностью готовыми к этому.

Почему не приходили на конкурс раньше?

Мы уже приходили дважды, но, наверное, были недостаточно убедительными. Но в этом году мы готовы к конкурсу и надеемся, что у нас все получится!

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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