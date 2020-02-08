Гороскоп на 9 февраля 2020 года расскажет, как спланировать день, на что обратить внимание и чего ждать от судьбы. Для многих воскресенье станет настоящим рабочим днем, а для кого-то веселым праздником. Гороскоп на 9 февраля от экстрасенсов СТБ — читайте в материале.

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Овен

Овнам стоит повременить с серьезными решениями. Попробуйте перенести все важные встречи и дела хотя бы на завтра. Сегодня вы рассеяны и не сконцентрированы.

Телец

Время отдохнуть. Если вчера вы трудились, то сегодня будете отдыхать и наслаждаться приятными новостями. Побалуйте себя обновками и вкусной едой перед началом рабочей недели.

Близнецы

Если вы таки скучаете, то не стесняйтесь об этом заявить. Если хотите рассказать о том, что вас не устраивает или же в чем ваше недовольство, то делайте это смело сегодня. Вас не только послушают, но и услышат.

Рак

Ракам стоит опасаться малознакомых женщин. Сегодня может появиться незнакомка, которая в дальнейшем принесет много хлопот и проблем. Поэтому лучше избегайте контакта на начальном этапе.

Лев

Львы могут встретить настоящую любовь или обзавестись крепкой дружбой. Для этого необходимо настроиться на приятное и открытое общение, а также не отказываться от предложений посетить кино, театр или музей.

Дева

У Дев все наладится, как только они поймут, что свои ошибки нужно исправлять. Если гордость не позволяет извиниться, то попробуйте хотя бы поговорить и обсудить с партнером корень всей проблемы. Это наладит ситуацию.

Весы

Весы могут смело рассчитывать на поддержку близких друзей. Сегодня появятся заботы, с которыми вам захотят помочь. Возможно, даже те, от кого вы этого совсем не ждали. Однако не отказывайтесь, а принимайте поддержку.

Скорпион

Скорпионам следовало бы обратить внимание на свое самочувствие. Звезды говорят о том, что у вас явный упадок сил. Чтобы восстановить баланс энергии, необходимо хорошо взбодрить себя. Посетите сауну, спа, массаж или другие расслабляющие процедуры.

Стрелец

Стрельцам сегодня не рекомендуется принимать от чужих людей подарки, деньги и любые вещи. Они будут нести негативную энергетику, от которой в дальнейшем сложно будет избавиться. Повремените с этим.

Козерог

Козероги находятся в зоне риска. Сегодня можете поругаться с близким человеком так, что молчание затянется на долгие месяцы. Чтобы избежать этого, следите за тем, что говорите и как реагируете на ситуацию.

Водолей

У Водолеев сейчас самый благоприятный период из всех знаков зодиака. Звезды вам сулят прибыль и новые успешные знакомства уже несколько дней. Если ничего не меняется, по всей видимости, вы не хотите выходить из зоны комфорта, что не позволяет успеху войти в вашу жизнь.

Рыбы

Рыбам следовало бы задуматься о личной жизни. Вы много времени уделяете друзьям и совсем ничего своему партнеру. Проявите инициативу, устройте романтический ужин при свечах или купите билеты в кино, преподнося их как небольшой сюрприз.

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