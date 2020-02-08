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Go_A — «Соловей»: группа представила песню для Нацотбора-2020
Go A представила песню, с которой выступит уже 8 февраля на Национальном отборе на Евровидение 2020. Послушать и узнать, о чем песня, вы сможете в материале.
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Группа, которая сочетает в своем творчестве танцевальный бит и этнический фольк, выпустила песню на украинском языке под названием «Соловей». Именно с ней группа поборется за право представить Украину на международной музыкальной арене в Роттердаме.
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«Соловей» — музыка, которая раскрывает смысл жизни, в основу которой заложен опыт. А он может быть разным. Артисты говорят, что важно никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любой ситуации, даже в момент влюбленности.
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