Уже позади первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 в Украине. Все восемь конкурсантов 8 февраля 2020 года показали свои номера. Давайте вспомним, как выступали участники первого полуфинала отбора на Евровидение-2020 и что они услышали от жюри.

Сегодня определились имена тех, кто прошел в финал отбора на Евровидение-2020. Мнения жюри и зрителей в этом году разделились. Смотрите номера участников Национального отбора на Евровидение-2020 прямо сейчас!

Гурт [О] – «Там, Куди Я Йду

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

CLOUDLESS – «Drown Me Down»

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

GIO – «Feeling so Lost»

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

Video: Евровидение-2020: выступления участников в первом полуфинале Нацотбора Все выступления первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины - выступления участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте больше интересных новостей в Viber и