Состоялся первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. Стало известно, кто стал финалистом из первой восьмерки участников. Редакция сайта STB.UA предлагает прослушать песни тех, кто приблизился к возможности представить Украину в Роттердаме. Песни финалистов — слушайте в материале.

8 февраля стала известна тройка тех, кто прошел в финал Нацотбора-2020. Уже 15 февраля во время второго полуфинала к ним присоединятся еще четыре участника, которые сразятся в финале за первое место.

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А пока предлагаем послушать песни тех, кто уже уверенно готовится к своему выступлению на сцене Национального отбора 22 февраля.

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