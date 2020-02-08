Участница Национального отбора на Евровидение 2020 Assol в первом полуфинале выступила с песней «Save It». С помощью своей композиции она хочет побудить слушателей беречь все то, что их окружает. Подробнее о выступлении в первом полуфинале Нацотбора певицы Assol читайте в материале.

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

Assol – молодая украинская певица, которая стала популярной еще в раннем детстве. Певческую карьеру девушка начала в пять лет и достигла больших успехов в украинском шоу-бизнесе. 2019 стал переломным в карьере певицы. В конце октября прошлого года, после двухлетнего перерыва громко вернулась на музыкальную сцену и перезапустила свое творчество.

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По словам певицы, Евровидение ей нужно для того, чтобы доказать, что музыка способна изменить мир вокруг нас. Ведь когда, как не сейчас, настало время сохранять среду, в которой обитает человек? Assol настроена решительно и точно знает, чего хочет.

После выступления Assol Виталий Дроздов отметил, что после успеха в детстве, певица будто находится в постоянном поиске себя, еще не законченном. Главный месседж песни, по его мнению, постановка совсем не передавала. В общем Виталий назвал выступление Assol не настолько убедительным, чтобы быть в финале.

В свою очередь Андрея Данилко композиция также не впечатлила и звучала очень стандартно.

Тина Кароль поддержала коллег. Она подчеркнула, что песня подходит для формата Евровидения, однако не хватило манифеста.

Video: Это стандартно: Андрей Данилко прокомментировал номер Assol Assol - участница первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участницы Assol в первом полуфинале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

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