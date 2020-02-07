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Звезды «Ничто не случается дважды» празднуют годовщину свадьбы
Звезды «Ничто не случается дважды» Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк приняли судьбоносное решение в их жизни прямо на съемочной площадке. Ровно год назад актеры сыграли свадьбу. Сегодня же Екатерина поделилась трогательным постом в Instagram. Подробности читайте в материале.
Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк познакомились 5 лет назад на съемках сериала «Бессмертник». Актриса ранее признавалась, что их чувства, любовь, страсть и эмоции невозможно было остановить. После утверждения пары на роли мужа и жены в фильме «Ничто не случается дважды» они поняли, что это судьба. 7 февраля прошлого года актеры сыграли свадьбу. Ведущей церемонии была сама Оксана Байрак, ведь судьбоносное решение молодые приняли во время участия в съемках ее фильма.
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Сегодня молодая семья празднует свою первую годовщину свадьбы. Екатерина Тышкевич в новом посте в Instagram поделилась романтическим фото с любимым мужем.
«Годовщина свадьбы. 5 лет вместе и сегодня 1-ый год женаты», – подписала фото Екатерина.
Напоминаем, что уже совсем скоро на телеканале СТБ мы увидим продолжение фильма «Ничто не случается дважды». Не пропустите!