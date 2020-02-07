Стали известны имена 16-ти полуфиналистов Нацотбора на Евровидение в 2020 году. Это не только популярные, но и молодые артисты разных музыкальных жанров. 8, 15 и 22 февраля в прямых эфирах Национального отбора среди них будет определен победитель, который представит Украину на Евровидении в Роттердаме. А пока знакомимся с конкурсными песнями артистов.

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Гурт [О] – «Там, куди я йду»

Jerry Heil — «VEGAN»

Assol — «Save It»

TVORCHI – «Bonfire»

KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

KRUTЬ — «99»

GIO – «Feeling so lost»



А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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