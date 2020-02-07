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Возвращение легенды: Анатолий Цуперяк пришел на «МастерШеф. Профессионалы»-2

07.02.2020

Второй сезон «МастерШеф. Профессионалы» готовит множество сюрпризов для зрителей. Мы увидим совершенно новый уровень сложности заданий, настоящую кулинарную страсть и истинный профессионализм. Испытать свои силы пришел, пожалуй, самый яркий участник и легенда 3 сезона шоу «МастерШеф» – Анатолий Цуперяк. Подробности читайте в материале.

анатолий цуперяк

На телеканале СТБ 29 февраля состоится премьера «МастерШеф. Профессионалы»-2. Уже в 1 выпуске мы увидим блюда высочайшего уровня. Шефы примут кулинарный вызов и начнут борьбу за первенство. 

Испытать свою судьбу и профессиональный уровень пришел не просто участник третьего сезона «МастерШеф», а настоящая его легенда – экспрессивный Анатолий Цуперяк. Как изменилась жизнь кулинара и почему он решил вернуться? Не помешают ли ему былая конкуренция и ссоры с Ольгой Мартыновской? И сможет ли Анатолий все же доказать Владимиру Ярославскому свой профессионализм и получить заветный фартук? Так много вопросов… Но уже совсем скоро мы узнаем на них ответы.

Video: Возвращение легенды: Анатолий Цуперяк пришел на «МастерШеф. Профессионалы»-2

На Мастер Шеф Профессионалы 2 испытать свои силы пришел, пожалуй, самый яркий участник и легенда 3 сезона шоу - Анатолий Цуперяк. Подробности читайте в материале

Какие еще сюрпризы нам приготовил 1 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнаем уже 29 февраля в 19:00 на телеканале СТБ.

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