29 февраля на телеканале СТБ состоится премьера 2 сезона «МастерШеф. Профессионалы», где за победу будут бороться лучшие мастера кулинарного искусства из разных уголков мира. Однако за яркой и привлекательной картинкой на экране всегда стоит титанический труд огромного количества людей. О команде кулинарного шоу, тонкостях производства и о том, чего ждать от «МастерШеф. Профессионалы»-2, мы расспросили у руководителя проекта Андрея Пышного. Подробнее читайте в материале.

Андрей, познакомьте нас со своей командой. Сколько людей работает над созданием «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Команда «МастерШеф» насчитывает около сотни человек. Со многими мы работаем с первого сезона. Особенно это касается группы людей, которые являются частью команды и работают на постпродакшене. На съемочной площадке состав немного чаще меняется, но есть «костяк», около половины, который с нами с первого сезона работы над проектом. Некоторые даже успели жениться, работая в команде «МастерШеф», родить детей и отвести их в детский сад. За столь долгое время мы не только сработались, а и сдружились. Ну, и надо понимать, что сезон снимается долгий период времени, поэтому около полугода мы проводим в плотном сотрудничестве с одними и теми же людьми. Для нас важно, чтобы все понимали друг друга и знали, кто что делает и почему это нужно делать именно так, а не иначе. Это в двух словах о команде, если не вдаваться в коммерческие тайны.

Кто входит в состав команды кулинарного шоу?

Ну, конечно, у нас есть операторы, режиссеры, звукорежиссеры, осветители, журналисты, сценаристы, художники и все-все департаменты, которые задействованы в съемках телевизионного продукта. Однако есть одна особенность. Дело в том, что тема нашего шоу – кулинария. Поэтому, кроме классического состава команды, с нами на площадке работает фуд-департамент, отвечающий за сопровождение всех кулинарных вопросов проекта (закупка продуктов, обработки кулинарных задач, организация пространства для комфортной работы участников на кухне и многое другое). Также с нами работает переводчик, ведь Эктор разговаривает на площадке на испанском. И Роман переводит все для команды и участников.

Говоря о производственной стороне создания шоу, есть ли отличия в процессе работы команды над сезоном аматоров и сезоном профи?

Различия есть. Сами люди, которые приходят на шоу, имеют разный уровень кулинарных умений. Профессионалы – это люди из индустрии, они знают кулинарию очень хорошо. Поэтому для профессионалов мы подбираем задачи, в которых лежит кулинарный вызов, эксперимент, ищем что-то новое или посягаем на самые смелые кулинарные тренды. С аматорами по-другому формируем стратегию конкурсов, ведь основная задача аматоров – стать профессионалом в кулинарии. Поэтому конкурсы для аматоров имеют меньший уровень кулинарной сложности, если можно так сказать.

По вашему мнению, почему первый сезон «МастерШеф. Профессионалы» имел невероятный успех?

Я не анализировал, честно скажу. Должен заметить, что очень приятно звучит формулировка «невероятный успех». Мы стараемся делать проект таким, чтобы нравился нам самим. Если это нравится еще кому-то – это счастье!

Почему при выборе нового судьи для 2 сезона «профессионалов» решение было принято именно в пользу Ольги Мартыновской?

Потому что Оля суперкрутая, открытая, честная, эмоциональная! Нам всем очень нравится с ней работать. Вы увидите Олю прекрасной! Больше ни слова, ведь вы сами все поймете уже очень скоро!

В чем заключалась самая большая сложность в процессе создания нового сезона? Что во время съемок запомнилось больше всего?

Самая большая сложность заключалась в том, чтобы сделать второй сезон еще круче. Все так быстро пролетело, что даже и не вспомню. Каждый день было весело, но все эти веселые моменты вы увидите в эфире. Ну, почти все! Надеюсь, мы справились.

2 сезон «МастерШеф. Профессионалы» особенный, потому что…

Потому что к нам пришли уникальные люди, которые фанатично относятся к своей работе, и наблюдать за ними – это удовольствие.

Чем «МастерШеф. Профессионалы» будет удивлять зрителей?

Этот сезон вас удивит масштабом кулинарного креатива, смелыми гастрономическими идеями и еще кое-чем… о чем я предпочел бы умолчать, чтобы вы своими глазами все увидели!

Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 29 февраля в 19:00 на телеканале СТБ! Будет горячо!

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