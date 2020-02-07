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Личная благодарность от артиста: голосуй за конкурсанта Нацотбора в приложении «Teleportal»!

07.02.2020

Скоро вся страна узнает имя артиста, который будет представлять Украину на масштабном конкурсе Евровидение в Роттердаме! А пока вы можете проголосовать за понравившегося участника в приложении «Teleportal». За каждый голос зритель получит благодарность от конкурсанта Нацотбора на Евровидение-2020. Каким образом? Читайте прямо сейчас!

По словам креативного продюсера Национального отбора на Евровидение-2020 Натальи Франчук, технологичная новинка в приложении «Teleportal» сможет порадовать каждого, кто проголосовал:

«В момент бесплатного голосования в приложении «Teleportal» зритель тут же получит от участника 5-секундное видеообращение. В нем артист поблагодарит зрителя за отданный ему голос. Такого еще не было ни в одном шоу страны!»  

 

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