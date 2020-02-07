Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Личная благодарность от артиста: голосуй за конкурсанта Нацотбора в приложении «Teleportal»!
Скоро вся страна узнает имя артиста, который будет представлять Украину на масштабном конкурсе Евровидение в Роттердаме! А пока вы можете проголосовать за понравившегося участника в приложении «Teleportal». За каждый голос зритель получит благодарность от конкурсанта Нацотбора на Евровидение-2020. Каким образом? Читайте прямо сейчас!
По словам креативного продюсера Национального отбора на Евровидение-2020 Натальи Франчук, технологичная новинка в приложении «Teleportal» сможет порадовать каждого, кто проголосовал:
«В момент бесплатного голосования в приложении «Teleportal» зритель тут же получит от участника 5-секундное видеообращение. В нем артист поблагодарит зрителя за отданный ему голос. Такого еще не было ни в одном шоу страны!»