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Katya Chilly: топ-5 песен участницы Нацотбора

07.02.2020

Katya Chilly ‒ известная украинская исполнительница, посол толерантности UNDP Ukraine, этнограф, антрополог, фольклорист. Не так давно певица стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение-2020 и готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. Слушайте топ-5 лучших песен Katya Chilly прямо сейчас! 

Сегодня Катя Чили добилась колоссальных успехов в карьере. Она является автором Международного медиапроекта «Дао дэ Цзин по-украински», основателем и инициатором всемирного марафона пения коренных народов «Выход на новую парадигму. Манифест Мира», а также основателем и автором образовательного курса по музыкологии «Звук как система координат». Слушайте лучшие песни Katya Chilly далее в материале! 

Катя Chilly – «Pivni»

Katya Chilly – «Krashen Vechir»

Тартак та Катя Chilly – «Понад хмарами»

Катя Chilly – «Я — молодая»

The Maneken, Onuka, ДахаБраха & Katya Chilly – «Голос Води»

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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