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Katya Chilly: топ-5 песен участницы Нацотбора
Katya Chilly ‒ известная украинская исполнительница, посол толерантности UNDP Ukraine, этнограф, антрополог, фольклорист. Не так давно певица стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение-2020 и готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе. Слушайте топ-5 лучших песен Katya Chilly прямо сейчас!
Сегодня Катя Чили добилась колоссальных успехов в карьере. Она является автором Международного медиапроекта «Дао дэ Цзин по-украински», основателем и инициатором всемирного марафона пения коренных народов «Выход на новую парадигму. Манифест Мира», а также основателем и автором образовательного курса по музыкологии «Звук как система координат». Слушайте лучшие песни Katya Chilly далее в материале!
Катя Chilly – «Pivni»
Katya Chilly – «Krashen Vechir»
Тартак та Катя Chilly – «Понад хмарами»
Катя Chilly – «Я — молодая»
The Maneken, Onuka, ДахаБраха & Katya Chilly – «Голос Води»
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