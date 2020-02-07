Катя Чили – далеко не новичок в украинском шоу-бизнесе. За тринадцать лет профессиональной карьеры она выпустила четыре альбома, которые привлекли значительное внимание прессы и зрителей. Теперь Катя Чили – артистка и участница Нацотбора на Евровидение-2020. Эксклюзивно для читателей сайта STB. UA Катя Чили рассказала о планах на Нацотбор, конкурсную песню и факты, которые о ней не знает никто! Подробнее – далее в материале!

Почему вы решили прийти на Нацотбор именно в этом году?

Однажды я просто почувствовала неописуемую радость от процесса, которая была больше, чем страх оценки. И это не дает возможности остановиться.

Люди ждут вашу песню, ведь вы уже заинтриговали фанов Нацотбора-2020 довольно необычным песенным вступлением…

А если это будет обычная песня, но красивая? Я вам буду предлагать классику в этот раз! У меня будет песня живая, и это – круто!

Как вы оцениваете свои шансы на Нацотборе-2020?

Я в принципе считаю, что это невероятно, что нам открылась такая возможность и чудо! Я просто счастлива и благодарна организаторам конкурса за этот шанс. А дальше – как откроется пространство. Потому что это уже ответственность пространства, а не наша!

Как долго вы готовились к Нацотбору?

Нацотбор – это возможность. Она не единственная, но большая! Возможность что-то предложить. И к этой возможности каждый из нас готовился всю жизнь! Потому что в чем-то мы мастера, а в чем-то – учимся. Сейчас у нас есть ради чего учиться, и каждый из нас знает наш инструмент, потому что инструмент – это путь! Поэтому я просто благодарна. Я счастлива!

Вам важнее представить свое творчество на сцене Нацотбора или все же поехать представлять Украину на музыкальном конкурсе в Нидерландах?

Мы хотим представлять Украину в мире! Моя песня также будет о каждом из нас. Потому что нас выплакала Украина, мы впитывали ее, а традиционная песня – это кровь земли! Мы и есть эта кровь земли, мы и есть эта песня! Мы просто не убегаем от нее, любим ее и знаем ее силу.

А какой месседж в вашей песне?

На вербальном уровне наш месседж – в первой фразе, с которой начинается музыка. Ма… Где корни, где звери, где Бог… Мама! Первое слово, после которого начинается музыка. Начинается то, что не имеет ни начала, ни конца…

Расскажите несколько фактов для читателей сайта STB.UA, которые о вас никто не знает.

Однажды я собиралась пересекать Атлантику с известным путешественником и врачом. Я была бы единственной женщиной тогда на корабле. Мы должны были перейти Атлантику без еды и без воды за целых сорок дней! В последний день изменились планы, я должна была рожать. Тогда я голодала на расстоянии. Второй факт – то, что я могу путешествовать в прошлом и будущем, умею путешествовать во времени. Третий факт – то, что я умею ориентироваться по голосу, как по карте.

У вас сейчас есть конкуренты на конкурсе?

У меня есть большая семья, с которой мы движемся ради чего-то большего, ради Украины, мира, ради красоты. Это – великая команда, это мой организм! Это, скорее, командная игра, а не конкуренция. Конкурсанты – как цветы! Ну, вот как можно сравнивать ландыш и розу? Хорошо, что у нас есть возможность расцветать здесь и сейчас!

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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