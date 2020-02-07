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Как правильно назвать ребенка в 2020 году: имена для девочек от Жанны Шулаковой

07.02.2020

Выбрать идеальное имя для ребенка — очень важно. От этого может зависеть его судьба. Постоянный эксперт проекта «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова рассказала, как правильно выбрать имя для девочки, рожденной в 2020 году. Все подробности в материале.  

имя для девочки 2020

2020 год — особенный. Двойное сочетание двадцаток. Начинают появляться дети у поколения XXI века.

2020 год является високосным. Это достаточно неоднозначный период. С магической точки зрения, год Крысы — это благоприятный год для рождения детей. Крыса будет защищать и оберегать детей от всяких невзгод.

В каждом имени зашифрована информация, имеющая частоту вибраций (энергию), которая оказывает воздействие на личность человека и его судьбу. Вряд ли кто-то из родителей или бабушек и дедушек желает детям или внукам чего-то, кроме счастья. Именно поэтому родители должны выбрать ребенку такое имя, с которым он пройдет по жизни гордо и независимо.

имя для девочки 2020

Как правильно выбрать имя для ребенка

  • Имя должно быть созвучно с фамилией и отчеством. Крыса любит гармонию и красоту. Нужно помнить, что ребенок будет жить с именем в социуме, поэтому не стоит сильно гнаться за модой. 
  • Имя раскрывает в ребенке его сильные стороны. Поэтому нужно внимательно изучить значение имени.
  • В 2020 году по магическим и астрологическим показателям не нужно называть ребенка в честь кого-либо. Это может привлечь характер и судьбу этого человека (особенно если судьба была сложной, а характер – скверным).

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Черты характера девочек, рожденных в 2020 году.

Они будут подвижными и активными. Все это сочетается с хорошими умственными способностями и навыками. Таким не сидится на месте, им хочется узнать как можно больше о людях и мире.

Но им будет трудно порой проявлять терпение и спокойствие. По натуре девочки будут азартные и склонны к авантюрам. Родителям нужно это учитывать при выборе имени. Будут расти такие малышки дальновидными и четко понимающими, чего они хотят от жизни и как этого добиться. У них будет собственная точка зрения на многие вопросы, также особое мировоззрение и умение точно разбираться в окружающей их действительности.

имя для девочки 2020

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Имена девочек для 2020 года по месяцам

Январь: Акулина, Антонина, Василиса, Доминика, Евгения, Евдокия, Лидия, Нонна, Полина, Ульяна.

Февраль: Анна, Берта, Вера, Елизавета, Ирма, Ксения, Марфа, Римма, София.

Март: Анастасия, Варвара, Елена, Ираида, Кира, Мария, Марианна, Ольга, Татьяна, Юлия.

Апрель: Аглаида, Алла, Анфиса, Клавдия, Лариса, Марфа, Ника.

Май: Александра, Валерия, Глафира, Ида, Изабелла, Муза, Пелагея, Рената, Фанна.

Июнь: Аглая, Вера, Дина, Илона, Калерия, Ульяна, Фёкла, Харита.

Июль: Аврора, Алевтина, Вероника, Ирма, Маргарита, Роза.

Август: Анна, Ева, Оксана, Серафима, Стелла, Ярина.

Сентябрь: Ариадна, Виолетта, Людмила, Наталья, Раиса, Сусанна, Федора.

Октябрь: Алина, Виктория, Зинаида, Таисия, Урсула, Ядвига.

Ноябрь: Ада, Варвара, Елена, Карина, Капитолина, Юлиана.

Декабрь: Алиса, Ариадна, Кира, Марфа, Элеонора.

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