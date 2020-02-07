Нереальная интернет-сенсация 2019 года и участница 9 сезона шоу «Х-фактор» Jerry Heil – полуфиналистка Нацотбора на Евровидение-2020. Давайте послушаем лучшие песни молодой исполнительницы прямо сейчас!

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Jerry Heil – настоящий кумир современной молодежи! Украинская Билли Айлиш смогла за короткий период времени влюбить в себя сотни тысяч ребят по всей Европе. Топ-5 песен участницы Нацотбора-2020 – далее в материале.

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Jerry Heil – # ОХРАНА_ОТМЕНА

Jerry Heil – #ВIЛЬНА_КАСА

Jerry Heil – #БIЛI_КРОСИ

Jerry Heil – #ХОСТЕЛ_МОНСТРIВ

Jerry Heil – #КУБІКИ_РУБІКА

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