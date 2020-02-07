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Гурт [O]: топ-5 песен участников Нацотбора
Музыканты из «Гурта [O]» — смелые и неординарные артисты, которые создают новое звучание украинской музыки. Уже через несколько недель «Гурт [O]» будет взрывать своим выступлением сцену Нацотбора-2020. А пока артисты готовятся к полуфиналу, давайте послушаем топ-5 песен участников Нацотбора.
Взрывные ребята из «Гурта [O]» исполняют композиции в стиле Futurepop (поп-музыка новой эры). Так амбициозно заявили о себе Оля Чернышева и Саша Каспров — музыканты группы со сложным названием [O]. Слушайте топ-5 лучших песен «Гурта [O]» прямо сейчас!
«Гурт [O]» — «Мушечки»
«Гурт [O]» — «Машина»
«Гурт [O]» — «Чим я не така»
«Гурт [O]» — «Соні Уолкмен (Суперінтроверт)»
«Гурт [O]» — «Там, Куди Я Йду»
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