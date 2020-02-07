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Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор

07.02.2020

Группа KAZKA – участник Национального отбора на Евровидение-2019 и 8 сезона шоу «Х-фактор». Коллектив уже покорил мировые хит-парады и главную музыкальную премию страны М1 Music Awards. А сегодня в прямом эфире одного из утренних шоу группа KAZKA удивила всю страну своим неожиданным решением вернуться на сцену Нацотбора на Евровидение! Подробнее – далее в материале.

Одна из самых известных украинских групп KAZKA рассказала о своих планах касательно Нацотбора на Евровидение. По словам солистки группы Александры Зарицкой, они еще поборются за право представлять Украину на международной песенной арене:

«Мы решили сделать паузу. Но это не значит, что мы не вернемся! Мы поняли, что к этому конкурсу нужна очень большая подготовка. Надо выделить где-то полгода на подготовку одной песни, запастись терпением и силами. Я не говорю, что это невозможно, потому что в нашей жизни возможно все!»

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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