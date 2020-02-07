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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Гороскоп на 8 февраля 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 8 февраля 2020 года поможет вам узнать, как правильно провести субботу. А также на что обратить свое внимание и в чем быть осторожным. Гороскоп на 8 февраля от экстрасенсов СТБ читайте в материале.
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Овен
Суббота станет для вас настоящим праздником. Приятные встречи и хорошие известия неминуемы. Не игнорируйте звонки друзей и соглашайтесь на встречи!
Телец
Сегодня придется поработать, несмотря на выходной. Однако это даст свои результаты, а ваш труд не останется незамеченным. Дерзайте!
Близнецы
Близнецам нужно взяться за то, о чем давно мечтали. Это касается поездок, новых увлечений, занятий или встречи с человеком, к которому испытываете чувства.
Рак
Вы настоящий ценитель искусства. Если не всегда, то сегодня точно. Отличная идея пойти в музей, на выставку или кино, где вам повезет обзавестись новыми знакомствами.
Лев
Сегодня Львам нужно не упускать из внимания мелочи, которые впоследствии могут вылиться в настоящую проблему. Внимательно слушайте, что вам говорят, и следите, что совершают по отношению к вам.
Дева
Девы не замечают, как с легкостью могут обидеть окружающих. Сегодня у вас есть хорошая возможность извиниться за необдуманные поступки или сказанное на эмоциях. Вас простят точно.
Весы
Вам явно не хватает общения с друзьями или близкими. Отвлекитесь от постоянной работы, проблем и бытовых дел. Оставьте все на потом и проведите субботний вечер в кругу классной компании. Это позволит перезарядиться и набраться новых сил.
Скорпион
Скорпионы, перестаньте охотиться за тем, что уже долгое время не приносит вам ничего хорошего. Порой лучше отпустить, нежели вкладываться энергией, временем и силами в то, что не имеет перспективы.
Стрелец
По Стрельцам скучают, и это факт. Если уже поняли, о ком идет речь, то смело звоните и делайте первый шаг. Ведь проявление интереса — это не слабость, а уверенность в себе. Сегодня вы точно можете быть уверенным, что вам не откажут.
Козерог
Вам звезды сулят прибыль. Вы умело справляетесь с продажами, заработком, а деньги сами идут в руки. Продолжайте в том же духе.
Водолей
Может показаться, что вы потеряли все силы и желание продолжать. Но помните, что сегодня суббота, а это время для отдыха. Займите себя беззаботными делами и приятной атмосферой, и уже завтра все как рукой снимет.
Рыбы
У Рыб грядут приятные хлопоты. Не пугайтесь, если поначалу покажется, что ситуация безвыходная или критичная. Вооружитесь поддержкой близких и прислушайтесь к их советам, чтобы намного легче взяться за новые дела.