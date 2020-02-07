Go_A: Евровидение – это шанс показать себя

Go_A – группа, которая объединяет в своем творчестве танцевальный бит и этнический фольк, совсем скоро будет покорять сцену Нацотбора на Евровидение-2020 с песней «Соловей». Нестандартные и провокационные участники группы специально для читателей сайта STB.UA рассказали об участии в Нацотборе, о концертах за рубежом и европейских слушателях. Подробнее – далее в материале!

Какие вы слышали отзывы о конкурсной песне? Сколько было негатива?

Честно говоря, мы готовились ко всему, потому что песня реально неформатная и необычная для рядового слушателя. Большинство отзывов под видео – положительные, в стиле: «Как жаль, что мы о вас только сейчас узнали».

А каково вам, такому самостоятельному коллективу, покорять Нацотбор? Это, наверное, очень тяжело…

На самом деле это очень классная мотивация! Когда ты не вкладываешь ни копейки в раскрутку и пиар, а потом проходишь в полуфинал Нацотбора на Евровидение. Это знак, что мы делаем все правильно. Сейчас в нас бурлит сильное внутреннее чувство, что наконец нас услышали! Услышали нашу музыку, и это понравилось людям. Мы много лет к этому шли, у нас есть свой определенный слушатель. И мы очень ценим этих людей!

К Нацотбору вы долго готовились? Как это было?

На самом деле наши слушатели еще в прошлом году писали нам с призывом прийти на конкурс. Мы, конечно, думали, надо, не надо, возьмут ли нас в принципе. Сначала мы пытались сделать что-то модненькое, трендовое, а потом послушали то, что получилось, и поняли, что надо делать по-другому.

В этом году среди участников есть много тех, кто имеет большую медийную и интернет-поддержку. Вы не боитесь такой конкуренции?

Мы не боимся конкуренции, потому что для нас Евровидение – это шанс показать себя. Ну, конечно, мы немножко в этом плане проигрываем, у нас нет такой сильной фан-поддержки. Но мне кажется, что в этом – вся соль! Если у нас получится, то это будет очень хорошая история. Потом будем рассказывать своим детям.

Когда вам позвонили и сказали, что проходите в полуфинал, какие были эмоции?

У меня сначала был шок, потом недоумение, затем смесь счастья с какой-то растерянностью и непониманием, что делать дальше. Я отправила скрин сообщения ребятам, у них как раз была репетиция. Когда они вышли из репетиционного зала, то очень сильно обрадовались.

А чем, кроме песни, будете удивлять зрителей?

В первую очередь мы хотим показать, что украинский фольклор является чем-то архаичным. Что эта музыка может восприниматься как современная. Мы будем брать тем, что не выйдем в народных костюмах петь фольклор, а это будет немножко другое.

Для вас важнее показать свою музыку на более широкую аудиторию или все-таки поехать на Евровидение?

Ситуация на самом деле очень простая. Последние несколько лет мы стали выступать за рубежом. Мы увидели, что там наша музыка очень хорошо воспринимается, иногда даже лучше, чем у нас. И у них есть интерес к украинской музыке, к нашей самобытности.

А где именно вы выступали за границей?

Прошлым летом мы выступали в Польше, Беларуси, летали в Израиль, представляли Украину на дне Киева в Тель-Авиве. В Беларуси мы были два раза на фестивалях. Польша – это уже четвертый раз. И всегда это были очень классные поездки.

То есть европейскому слушателю должна понравиться ваша музыка?

Я думаю, что да. Посмотрите, сколько сейчас существует групп, не суперпопулярных здесь, а они уже выступали в Европе или Соединенных Штатах. Я думаю, что это показывает, насколько наша музыка интересна за границей, просто там такого нет. В этом году мы хотим изменить эту аксиому!

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.