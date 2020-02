Молодой певец GIO — полуфиналист Нацотбора на Евровидение-2020. Артист – довольно яркий музыкант, автор и композитор, который выступает в жанре pop-music. Он запоминается слушателям своей искренностью и харизмой. Слушайте топ-5 песен GIO прямо сейчас!

Украинская публика знает GIO, ведь он успел попробовать себя на многих известных музыкальных шоу, таких как «Х-фактор» и «Голос країни». Пел с оркестром «Lords of The Sound», что еще больше вдохновило GIО развиваться в сольном направлении. Слушайте песни молодого исполнителя GIO далее в материале!

Gio – «Feeling so Lost»

Gio – «It was a long road»

GIO – «Take me to your heart»