GIO: о конкуренции, любви и дружбе с Иракли Макацария

GIO — полуфиналист Нацотбора на Евровидение 2020. Парень — молодой музыкант, автор и композитор, выступает в жанре pop-music. Он запоминается слушателям своей искренностью, харизмой и красивой игрой на гитаре. Специально для читателей сайта STB.UA GIO рассказал о конкуренции на Нацотборе, участниках конкурса и взаимоотношениях с Иракли Макацария.

За свой творческий путь GIO успел попробовать себя на многих известных музыкальных шоу Украины, таких как «Х-фактор» и «Голос страны», пел с оркестром «Lords of The Sound», что еще больше вдохновило его развиваться в сольном направлении.

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GIO, расскажи, пожалуйста, почему ты решил прийти на Нацотбор?

Я очень спонтанно решил прийти на Евровидение! Очень сильно хотел сломать стереотип того, что на Евровидении побеждают только веселые песни и некоторые форматные. Очень хочется показать людям, что лирическая, искренняя и душевная музыка тоже может цеплять людей. И она — действительно цепляет. Если посмотреть на последних победителей Евровидения, то все побеждали с лирическими песнями, и это мне очень нравится. Я хочу показать людям, что и в Украине есть такая музыка!

Кто из участников нынешнего Нацотбора понравился больше всего? Кого видишь конкурентом?

Я прослушал все песни, но конкурентов у меня нет. Я имею в виду не то, что я такой крутой и у меня нет конкурентов, а то, что я не считаю участников конкурентами. Это люди, которые хотят показать свое творчество миллионам людей, донести свой посыл, месседж к публике. Поэтому все они — талантливые, все крутые, и с некоторыми я знаком лично. Выделять чью-либо песню я не буду, потому что не все песни еще вышли. Как таковых фаворитов нет, ибо все участники — хорошие в своем жанре. Все самобытные, и они заслуживают быть на Нацотборе.

Какой главный месседж твоей песни?

Мой месседж — это любовь. Как бы это банально не звучало, но я хочу донести в своей песне, что надо любить и принимать любовь во всех ее проявлениях. Любви не надо бояться, надо делиться этой любовью со своими близкими людьми, окружающими. В конкурсной песне я хочу поделиться этой любовью, чтобы люди начали любить окружающих без причины на это. И тогда наступит мир, благополучие, изменения.

Тебя поддерживает Иракли Макацария. Вы с ним дружите?

Я с ним познакомился раньше, чем отправился на Евровидение, где-то пол года назад. Мы с ним дружим, и даже если бы я хотел ему заплатить за его поддержку, то не смог бы. Он не такой человек, который бы взяла за такое деньги. Мы с ним дружим. И то, что он меня поддерживает — это нормально и для Грузии, и для Украины. Если бы я был на его месте, то сделал бы так же.

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