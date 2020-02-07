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Евровидение-2020: список участников первого полуфинала Нацотбора от Украины

07.02.2020

22 января прошла жеребьевка перед стартом Нацотбора на Евровидение-2020. Все участники получили свой номер, который определил порядок их выступлений. Первый полуфинал состоится 8 февраля. Кто из конкурсантов в этот день будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2020  – читайте в нашем материале.

нпцотбор 2020

Заявки на Нацотбор на Евровидение-2020 приняты, порядок выступлений артистов уже определен. Впереди их ждет серьезное соревнование за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах. 8 февраля, в субботу, пройдет первый полуфинал, в котором выступят 8 из 16 участников шоу:

  1. [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. Go-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Читайте в нашем материале краткую информацию о каждом из участников: чем они известны и какие песни готовят, чтобы поразить жюри и зрителей Нацотбора. 

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 [О] — киевский коллектив, который работает в направлении «поп-музыка будущего». В свое время каждый из его участников работал с большим количеством известных артистов. Группа всколыхнула украинский интернет в 2017 году своей песней «Мушечки».  Уникальное звучание и смелые музыкальные эксперименты обеспечивают музыкантам заслуженное внимание СМИ и выступления на крупнейших украинских фестивалях.

нпцотбор 2020

Jerry Heil – вегетарианка из семьи мясников, украинская певица, видеоблогер, автор и композитор. Девушка за год успела стать «Прорывом года» по версии премии Jager Music Awards, «Открытием года» по версии журнала Viva, номинантом на музыкальную премию YUNA-2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года». Ее «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хитом, набрав 14 млн просмотров в YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

нпцотбор 2020

Katya Chilly – известная украинская исполнительница, посол толерантности UNDP Ukraine, этнограф, антрополог, фольклорист. Автор международного медиапроекта «Дао дэ Цзин по-украински», основатель и инициатор всемирного марафона пения коренных народов «Выход на новую парадигму. Манифест Мира», а также основатель и автор образовательного курса по музыкологии «Звук как система координат».

нпцотбор 2020

KRUTЬ – певица и бандуристка. Настоящее имя – Марина Круть. Девушка нашла свой уникальный стиль игры на бандуре, который усиливается необыкновенным голосом. На счету Марины 3 альбома. Последний «Albino» вышел в октябре 2019 года и стал новой вершиной в творчестве певицы. Именно в нем KRUTЬ нашла компромисс между электронным саундом и старинным инструментом вокруг своего самобытного голоса. 

нпцотбор 2020

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Go-A — украинская группа, которая сочетает в своем творчестве танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фольк. Музыкальный драйв в стиле электронного звучания и народного вокала отличает ее от других групп. Это и стало основной идеей создания проекта в 2011 году. Свою популярность «Gо-A» получила после выхода сингла «Веснянка», который обрел победу в конкурсе «The Best Track in Ukraine». Трек попал в ротацию главной танцевальной волны Украины — «KissFM» в хит-параде «10Danсe», где продержался 4 месяца, из которых 6 недель занимал 1 место.

нпцотбор 2020

CLOUDLESS — бойз-бэнд, состоящий из трех смелых и ярких исполнителей, которых невозможно сравнить ни с одной группой: на грани Coldplay и революционеров Sex Pistols. Широкую известность группа получила в 2017 году благодаря песне «Між світами», ставшей саундтреком к сериалу «Школа». Также песни CLOUDLESS можно услышать в сериалах и развлекательных шоу. 

нпцотбор 2020

GIO  – молодой музыкант, автор и композитор, который выступает в жанре pop-music. За свой творческий путь GIO успел попробовать себя на многих известных музыкальных шоу Украины, таких как «Х-фактор» и «Голос Країни», пел с оркестром «Lords of The Sound».

нпцотбор 2020

Assol — молодая украинская певица, которая стала популярной еще в раннем детстве. Певческую карьеру девушка начала в пять лет и достигла больших успехов в украинском шоу-бизнесе. Первый видеоклип был снят на песню «Алые паруса». В 2000 году у юной певицы вышел одноименный студийный альбом, а через год —  концертная программа «Звезда Ассоль».

нпцотбор 2020

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

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