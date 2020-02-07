Не пропустите первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 уже в эту субботу, 8 февраля! Совсем скоро вы увидите выступления восьми ярких конкурсантов. Это будет незабываемое шоу! Смотрите в прямом эфире вместе с телеканалом СТБ!

Уже в эту субботу в 19:00 стартует первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Вы увидите выступления:

Не пропустите самое музыкальное событие года в Украине!

Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

Video: Евровидение-2020: первый полуфинал Нацотбора в Украине стартует уже 8 февраля Отбор на Евровидение 2020 Украина - первый полуфинал стартует уже 8 февраля 2020 года. Что ждет зрителей в первом полуфинале нацотбора на Евровидение 2020

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