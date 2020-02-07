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Евровидение-2020: первый полуфинал Нацотбора в Украине стартует уже 8 февраля
Не пропустите первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 уже в эту субботу, 8 февраля! Совсем скоро вы увидите выступления восьми ярких конкурсантов. Это будет незабываемое шоу! Смотрите в прямом эфире вместе с телеканалом СТБ!
Уже в эту субботу в 19:00 стартует первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Вы увидите выступления:
Не пропустите самое музыкальное событие года в Украине!
Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.
Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.
Video: Евровидение-2020: первый полуфинал Нацотбора в Украине стартует уже 8 февраляОтбор на Евровидение 2020 Украина - первый полуфинал стартует уже 8 февраля 2020 года. Что ждет зрителей в первом полуфинале нацотбора на Евровидение 2020
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