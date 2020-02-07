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Евровидение-2020: первый полуфинал Нацотбора в Украине стартует уже 8 февраля

07.02.2020

Не пропустите первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 уже в эту субботу, 8 февраля! Совсем скоро вы увидите выступления восьми ярких конкурсантов. Это будет незабываемое шоу! Смотрите в прямом эфире вместе с телеканалом СТБ!

Уже в эту субботу в 19:00 стартует первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Вы увидите выступления:

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. Go-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Не пропустите самое музыкальное событие года в Украине!

Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

Video: Евровидение-2020: первый полуфинал Нацотбора в Украине стартует уже 8 февраля

Отбор на Евровидение 2020 Украина - первый полуфинал стартует уже 8 февраля 2020 года. Что ждет зрителей в первом полуфинале нацотбора на Евровидение 2020

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Больше по теме: Как проголосовать за участников отбора на Евровидение 2020

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