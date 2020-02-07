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Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020

07.02.2020

Уже завтра, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Как участники готовятся к своим судьбоносным выступлениям? Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020. Видео смотрите в материале.

евровидение

Больше по теме: Евровидение-2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 08.02.2020 (первый полуфинал)

CLOUDLESS

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020

8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

KRUTЬ

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020

8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

Assol

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020

8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

Jerry Heil

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020

8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

Katya Chilly

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020

8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

GIO

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020

8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

Go-A

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020

8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

Гурт [О]

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020

8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

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