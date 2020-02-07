Уже завтра, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Как участники готовятся к своим судьбоносным выступлениям? Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020. Видео смотрите в материале.

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CLOUDLESS

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

KRUTЬ

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

Assol

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

Jerry Heil

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

Katya Chilly

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

GIO

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

Go-A

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

Гурт [О]

Video: Эксклюзивные кадры с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора-2020 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными кадрами с репетиции к первому полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020

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