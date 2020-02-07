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CLOUDLESS: топ-5 песен участников Нацотбора-2020
Известно, что группа CLOUDLESS — участники Нацотбора на Евровидение-2020 —состоит из трех смелых и ярких исполнителей Антона Панфилова, Юрия Каналоша и Михаила Шатохина. Одни из лучших песен группы – в материале!
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CLOUDLESS имеет не только тонкое чувство музыки и открытость лирики, но и смелую подачу, будто заигрывает с чувствами слушателя и полностью переносит его в свою вселенную. В Нацотборе на Евровидение группа принимает участие с синглом «Drown Me Down». Команда хочет представить Европе свое видение музыкальной современности и будущего, а также свежую интерпретацию инди-поп-вижн. Лучшие песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 CLOUDLESS слушайте прямо сейчас!
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CLOUDLESS – «VDCHVT»
CLOUDLESS – «Сон»
CLOUDLESS – «Небо на Стелі»
CLOUDLESS – «Течія»
CLOUDLESS – «Вдень і Вночі»
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