Не знаете, какие книги почитать? Редакция STB.UA поможет найти ответ! Мы спросили у звезд телеканала СТБ, какие литературные произведения, по их мнению, обязательно стоит прочесть. Своими впечатлениями поделились Даша Трегубова, Михаил Присяжнюк и Анна Кушнерук. Узнайте, что можно почитать, в нашем материале.

Больше по теме: Книги, которые стоит почитать в отпуске: топ-5

Какие книги почитать:

О. Генри «Избранные новеллы»

Стив Мартин «Радость моего общества»

Ричард Нисбетт «Мозгоускорители. Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук»

Джереми Кларксон «Без тормозов. Мои годы в Top Gear»

Владимир Познер «Прощание с иллюзиями»

Твайла Тарпл «Привычка к творчеству»

Ян Парандовский «Алхимия Слова»

Даша Трегубова — актриса, ведущая «Х-фактор»-10 — рассказала о трех любимых книгах — О. Генри «Избранные новеллы», Стив Мартин «Радость моего общества» и Ричард Нисбетт «Мозгоускорители. Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук».

«О. Генри — мой любимый писатель с детства, — делится Даша. — В какой-то мере благодаря этой книге я выбрала профессию, связанную с кино и телевидением. У него потрясающие трогательные рассказы с великолепным юмором и самыми неожиданными, невероятными концовками. Сначала ты смеёшься, а в конце не можешь не прослезиться — настолько они ловко воздействуют на эмоции. Да и сама история автора удивительная: свои лучшие истории он написал, сидя в тюрьме за якобы растрату, которую допустил, работая бухгалтером банка».

Еще одно произведение, о котором Даша захотела рассказать, — книга Стива Мартина (да, того самого популярного американского комика) «Радость моего общества».

«Когда-то над ней я смеялась так, что будила соседей, — вспоминает Даша. — У него абсолютно нестандартные истории с феерическим чувством юмора. Жаль, что написал Мартин всего пару книг, но они так поднимают настроение, что можно их перечитывать много раз!»

Также актриса и ведущая рассказала, что читает сейчас:

«Мозгоускорители» — книга по когнитивной психологии. Она написана признанным в мире психологом Ричардом Нисбеттом и опирается на огромное количество исследований и экспериментов. Книга помогает разобраться в том, почему мы делаем тот или иной выбор, совершаем те или иные поступки — в общем, разобраться в себе и окружающих. Из неё я впервые узнала о фундаментальной ошибке атрибуции, и теперь моя жизнь уже не будет прежней».

Михаил Присяжнюк — юрист, постоянный эксперт многих шоу телеканала, ведущий остросоциального проекта «Один за всіх». В своем рассказе он поделился впечатлениями от двух недавно прочитанных книг — Джереми Кларксон «Без тормозов. Мои годы в Top Gear» и Владимир Познер «Прощание с иллюзиями».

«Это реальные истории жизни двух легендарных людей, — рассказывает Михаил. — Джереми Кларксон — человек, который, как и я, обожает автомобили. Он, как и я, ведущий, но при этом совершенно не похожий на других… А что касается Владимира Владимировича Познера, это абсолютная легенда! Человек, который повидал многое на своём пути и при этом остался собой! Даже сейчас, хоть он и является ведущим первого канала России, все равно позволяет себе критику руководства страны и откровенную поддержку Украины. Гений! Глыба! Величина!»

Больше по теме: Михаил Присяжнюк: «Один за всіх» – проект о реальных людях и реальной помощи

Анна Кушнерук — психолог, ведущая, эксперт проектов телеканала СТБ. Рассказывать о любимых книгах она может бесконечно, ведь чтение — одна из любимых и важных вещей в жизни эксперта.

«Совершенно невозможно выбрать одну книгу… Но я точно могу сказать, что чувство, которое возникает от прочтения толковых произведений, — это озарение и вдохновение, — комментирует Анна. — Если вы ищете такое состояние, делюсь списком:

«Привычка к творчеству», автор — гениальный хореограф Твайла Тарпл.

«Алхимия Слова» Яна Парандовского. Это вот чтоб прям влюбиться в слова и тех, кто их смешивает и наполняет буквы особым смыслом.

Любые работы Виктора Франкла — гения, отца экзистенциального анализа, логотерапии. Он пережил концлагеря, спас жизни многим, читая свои лекции о смысле жизни в холодном бараке перед сломленными узниками. Как только люди вслушивались, они «распрямляли плечи» и снова оживали.

Самый читающий человек, которого я знаю, — мой сын Ваня, — продолжает рассказ Анна. — Он читает буквально ВСЕ и обо всем, и кстати, многое из гаджетов. Я убеждена, что гаджет — добро, если он используется с умом и с душой.

Больше по теме: Лучшие книги для саморазвития: как начать менять свою жизнь

Наш любимый досуг с сыном — прогулять школу, работу и провести полдня в книжном магазине возле парка. Там можно взять книги, уютно умоститься на скамейке и начать читать, чтобы почувствовать, «мое ли это».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ