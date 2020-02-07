Тыква — один из лучших продуктов зимнего сезона. Она очень долго хранится, а значит, мы точно успеем попробовать много разнообразных блюд из тыквы. Читайте в материале актуальную подборку рецептов из тыквы от участников «МастерШеф».

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1. Тыквенный салат с огурцами, помидорами и зеленью

Ингредиенты:

тыква – 400 г

помидоры – 3-4 шт.

огурцы свежие – 2 шт.

лук – 1 шт.

зелень петрушки – 2 ст.л.

растительное масло – 3-4 ст.л.

соль, паприка, красный молотый перец, уксус – по вкусу

Рецепт:

1. Кубиками нарежьте тыкву и огурцы, а ломтиками – помидоры.

2. Измельчите петрушку, натрите на мелкой тёрке лук.

3. Добавьте по вкусу пряности, растительное масло и все перемешайте.

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2. Тыквенный крем-суп

Ингредиенты:

тыква – 600 г

овощной или куриный бульон – 750 мл

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

сметана или натуральный йогурт – 3 ст.л.

растительное масло – 1 ст.л.

зелень петрушки, соль, черный молотый перец – по вкусу

Рецепт:

1. Добавьте масло в кастрюлю. Обжарьте мелко нарезанный лук на медленном огне 6-8 минут.

2. Мякоть тыквы и натертую морковь положите в кастрюлю и налейте бульон. После закипания варите еще 20 минут.

3. Пюрируйте суп в блендере и приправьте специями.

4. Подавайте со сметаной и петрушкой.

3. Тыквенная запеканка с сыром

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Ингредиенты:

тыква – 1 кг

твердый сыр – 150-200 г

молоко – 1 стакан

мука – 2 ст.л.

панировочные сухари – 3 ст.л.

сливочное масло – 1 ст.л.

яичные желтки – 2 шт.

вода – полстакана

лук, мелко нарезанный – 4 ст.л.

лавровый лист – 1 шт.

соль – по вкусу

Рецепт:

1. Тыкву нарежьте тонкими ломтиками и положите в кастрюлю. Добавьте туда еще лук и лавровый лист. Залейте водой, доведите до кипения и варите на слабом огне 15 минут. Достаньте и остудите тыкву.

2. Муку обжарьте на сковороде, влейте молоко и помешивайте до закипания. Дайте соусу прокипеть 5 минут на слабом огне. Яичные желтки взбейте и медленно влейте в горячий соус. Помешивайте непрерывно, чтобы желтки не свернулись.

3. Соедините тыкву, половину сыра и соус. Полученную массу выложите в противень, предварительно смазанный маслом.

4. Вторую половину сыра смешайте с панировочными сухарями и посыпьте запеканку сверху. Выпекайте ее при 180°С в течение 30 минут.

4. Курица, запеченная в тыкве

Ингредиенты:

средняя круглая тыква – 1 шт.

большая луковица – 1 шт.

морковь – 1 шт.

куриное мясо – 500 г

растительное масло

зелень

чеснок – 2 зубка

соль, специи – по вкусу

Рецепт:

1. Лук нарежьте полукольцами. Морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.

2. Курицу разрежьте на небольшие куски и отправьте к овощам. Обжарьте до румяной корочки.

3. Срежьте верхушку тыквы, удалите семечки и немного мякоти, чтобы толщина стенок была примерно 1 см.

4. Нарежьте тыквенную мякоть, добавьте к курице и жарьте 5 минут. Туда же положите соль, специи, зелень и чеснок. Жарьте 3 минуты и перекладывайте массу в тыкву.

5. Накройте тыквенной верхушкой. Запекайте при 190°С 1 час.

5. Котлеты тыквенные

Ингредиенты:

тыква – 1 кг

сливки – 100 мл

яйца – 3 шт.

манка – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

сухари измельченные

растительное масло

Рецепт:

1. Мякоть тыквы натрите, выжмите из нее сок.

2. Добавьте к тыкве сливки и тушите 5 минут.

3. Положите туда же сахар, манку, яичные желтки, перемешайте все.

4. Слепите маленькие котлеты, обмакните их во взбитом белке и обваляйте в сухарях. После – обжарьте на растительном масле.

6. Рисовая каша с тыквой и изюмом

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Ингредиенты:

тыква небольшая – 1 шт.

рис – 1 стакан

сметана – 1 стакан

сливочное масло – 100 г

изюм – 1 стакан

желтки – 5 шт.

белки – 6 шт.

соль, сахар – по вкусу

Рецепт:

1. Срежьте верхушку с тыквы, удалите семечки и вырежьте часть мякоти.

2. Сварите рис, добавьте к нему мякоть тыквы, сливочное масло, сметану, изюм, соль, желтки, перетертые с сахаром, и взбитые белки.

3. Перемешайте все ингредиенты и переложите массу в тыкву. Сверху накройте срезанной верхушкой. Запекайте тыкву при 200°C 45-60 минут.

7. Тыквенный пирог

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 400 г

песочное тесто – 200 г

яйцо – 1шт.

корица молотая – 2 ст.л.

мускатный орех молотый – щепотка

сахар – 2 ст.л.

сливочное масло – 2 ст.л.

Рецепт:

1. Смешайте сливочное масло, сахар, мускатный орех и корицу, слегка подогрейте. Добавьте туда тыкву и тушите до 15 минут, остудите.

2. Тесто разделите на две части и раскатайте. Одну часть выложите на дно формы, сверху положите тыквенную начинку, накройте второй половиной теста.

3. Сверху смажьте пирог яйцом, посыпьте сахаром и проколите 3 дырочки. Выпекайте при температуре 200°С 30 минут.

8. Тыквенные кексы

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 500 г

сливочное масло – 50 г

яйцо – 1 шт.

сахар – ¼ стакана

мед – 2 ст.л.

сода – ⅓ ч.л.

мука – ¾ стакана

изюм – 100 г

орехи – 100 г

Рецепт:

1. Чтобы приготовить тыквенный кекс, натрите тыкву.

2. Соедините сливочное масло, яйцо, соль, сахар, мёд, тыкву.

3. Добавьте муку и соду.

4. Формочки смажьте маслом и посыпьте мукой, потом выложите тесто.

5. Выпекайте при температуре 200°С 17-20 минут.

9. Кисель из тыквы

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 500 г

вода – 4 стакана

сливочное масло – 40 г

кукурузный крахмал – 4 ст.л.

Рецепт:

1. Нарезанную тыкву вместе со сливочным маслом тушите под крышкой до мягкости.

2. Протрите готовую тыкву через сито, добавьте 3 стакана воды и доведите до кипения.

3. Разведите крахмал в 1 стакане холодной воды и аккуратно влейте в тыквенную массу. Дайте покипеть немного и снимите.

10. Мармелад из тыквы

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Ингредиенты:

сахар – 270 г

вода кипяченая – 500 мл

мякоть тыквы – 500 г

лимонный сок – 70 мл

сахарная пудра – 1 ст. л.

Рецепт:

1. Выбирайте мускатную или сахарную тыкву, без темных пятен. Разрежьте тыкву на кубики, залейте водой и варите до мягкости.

2. Далее протрите тыкву и выложите в другую кастрюлю, засыпав сахаром. Перемешайте массу и подогрейте на слабом огне.

3. Добавьте лимонный сок через 2 минуты и варите до загустения 10 минут. Мармелад должен падать кусками со столовой ложки. Если масса еще слишком жидкая, то варите ее дольше.

4. Выложите мармелад на застеленный пергаментом противень, толщина должна быть около 1 см. Оставьте на 10-12 часов до полного загустения. Нарежьте на кусочки и посыпьте сахарной пудрой.