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Assol: топ-5 песен участницы Нацотбора
Не так давно Assol стала одной из полуфиналисток Национального отбора на Евровидение-2020. Артистка готова уже завтра бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Нидерландах. Слушайте топ-5 песен Assol прямо сейчас!
Assol – украинская певица, которая стала популярной еще в раннем детстве. Певческую карьеру девушка начала в пять лет и достигла больших успехов в украинском шоу-бизнесе. Теперь Assol — участница Нацотбора на Евровидение-2020. Слушайте топ-5 песен Assol далее в материале!
Ассоль – «Один єдиний раз»
Assol – «Save It»
Assol – «Тобі»
Assol – «Алые Паруса»
Assol – «Моя мама»
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