Assol: топ-5 песен участницы Нацотбора

Не так давно Assol стала одной из полуфиналисток Национального отбора на Евровидение-2020. Артистка готова уже завтра бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Нидерландах. Слушайте топ-5 песен Assol прямо сейчас!

Assol – украинская певица, которая стала популярной еще в раннем детстве. Певческую карьеру девушка начала в пять лет и достигла больших успехов в украинском шоу-бизнесе. Теперь Assol — участница Нацотбора на Евровидение-2020. Слушайте топ-5 песен Assol далее в материале!

Ассоль – «Один єдиний раз»

Assol – «Save It»

Assol – «Тобі»

Assol – «Алые Паруса»

Assol – «Моя мама»

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

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