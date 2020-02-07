Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко

07.02.2020

Легенда украинской сцены Андрей Данилко стал членом жюри Национального отбора на Евровидение-2020. Давайте вспомним культовые достижения украинской суперзвезды. 

О его наградах, победах и всенародной любви можно говорить часами. Мы решили вспомнить о нескольких самых ярких достижениях артиста и малоизвестных фактах из его биографии.

Сольный альбом Верки Сердючки «Ха-ра-шо!» стал первым бриллиантовым диском в Украине, продавшись тиражом полмиллиона экземпляров, а в эру расцвета пиратства эту цифру можно смело умножать на десять.

_PT65842

Андрей Данилко первый украинский артист, собравший два аншлага подряд в «Лужниках» — самый вместительный стадион в России.

Конечно, трудно забыть его триумф на Евровидении-2007. Тогда британское издание The Guardian назвало номер Верки Сердючки «лучшей песней, которая не выиграла Евровидение». Также «Dancing! Lasha Tumbai» был признан самым ярким номером за всю историю этого песенного конкурса.

_PT65495

Больше по теме: Андрей Данилко: лучшие песни

У Андрея Данилко самое большое количество двойников по всему миру среди всех артистов постсоветского пространства.

В 2015 году Верка Сердючка блеснула в голливудском блокбастере SPY в компании Джейсона Стэтхэма, Джуда Лоу и Мелиссы МакКарти.

Верка Сердючка и Джейсон Стетхэм

Немногие знают, что в 2013 году Андрей Данилко, как большой поклонник, купил Роллс-Ройс Silver Shadow Фредди Меркьюри.

Четыре года подряд (2016-2019 гг.) Андрей Данилко был судьей Национального отбора Евровидения. Также он искал самых талантливых исполнителей как член жюри в шоу «Х-фактор».

андрей данилко

В 2017 году после четырехлетней паузы выступление Верки Сердючки на Atlas Weekend собрало 100 000 зрителей.

Больше по теме: Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Олег Винник объявляет «марафон любви»
Олег Винник объявляет «марафон любви»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить