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Яна Пасынкова впервые рассказала о разводе

06.02.2020

Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» таролог Яна Пасынкова эксклюзивно для читателей сайта телеканала СТБ рассказала о бывшем муже, его отношении к ее дару и болезненном разводе. 

Яна Пасынкова признается, что несмотря на то, что она уже более пяти лет в разводе и сам развод происходил достаточно болезненно для пары, она с мужем сумела выстроить теплые дружеские отношения ради себя самих и ради дочки Сони. 

«Я очень благодарна этому человеку за то, что он потрясающий отец, и именно с моим материнством связано начало истории с Таро. Также я благодарна за то, что на самых ранних этапах работы с картами он во всем меня поддерживал, понимая, как для меня это важно, и пребывание на «Битве экстрасенсов» в том числе это его заслуга. Я решилась несколько месяцев побыть вдали от своего ребёнка благодаря его поддержке и его напутствию со словами «я в тебя верю, у тебя все получится, уже получается».

Из-за того, что пара сохранила хорошие отношения, бывший муж, по словам Яны,  иногда пользуется ее советами и предсказаниями. 

«Я предсказала бывшему далекий отъезд, связанный с работой. Так и случилось: человек, который всю жизнь жил в родном городе, не выезжая за его пределы, на целый год уехал работать в другую страну».

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