Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
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Уже известно, что 8, 15 и 22 февраля состоятся, соответственно, I, II полуфиналы и финальный выбор представителя Украины на международном песенном конкурсе. Однако уже сейчас можно приобрести билеты на Нацотбор-2020 и наслаждаться атмосферой музыкального конкурса прямо в съемочном павильоне!
Стоимость билетов:
8 февраля – от 320 грн
15 февраля – от 320 грн
Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.
Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.
Начало в 18:00.
Адрес: Дворец культуры КПИ (Киев, пр. Победы, 37).
Внимание! В зале будет вестись телевизионная съемка! Трансляция прямых эфиров Национального отбора будет осуществляться одновременно в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ 8, 15 и 22 февраля.
Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
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