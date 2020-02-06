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Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Вот это новость: покупайте билеты на Нацотбор на ticketsbox.com уже сейчас и получите скидку 50%!

06.02.2020

Продолжается продажа билетов на полуфиналы Нацотбора на Евровидение-2020. Только сейчас вы можете успеть купить второй билет на полуфинал Нацотбора со скидкой 50%! Подробнее – далее в материале!

Уже известно, что 8, 15 и 22 февраля состоятся, соответственно, I, II полуфиналы и финальный выбор представителя Украины на международном песенном конкурсе. Однако уже сейчас можно приобрести билеты на Нацотбор-2020 и наслаждаться атмосферой музыкального конкурса прямо в съемочном павильоне! 

Стоимость билетов:

8 февраля – от 320 грн

15 февраля – от 320 грн

Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

Начало в 18:00.

Адрес: Дворец культуры КПИ (Киев, пр. Победы, 37).

Внимание! В зале будет вестись телевизионная съемка! Трансляция прямых эфиров Национального отбора будет осуществляться одновременно в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ 8, 15 и 22 февраля.

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Больше по теме: Виталий Дроздов: биография члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020

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