Умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас

5 февраля на 104-м году жизни умер легендарный голливудский актер золотого века кинематографа Кирк Дуглас. Печальную новость сообщил его сын, актер Майкл Дуглас, опубликовав соответствующий пост в Instagram.

«С огромной печалью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кинематографа, который дожил до золотых лет гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил», ‒ написал Майкл Дуглас в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Биография Кирка Дугласа

Кирк Дуглас (настоящее имя Исер Даниелович) родился 9 декабря 1916 года в городе Амстердам, штат Нью-Йорк, в семье бедного еврея. Он был единственным мальчиком (у будущего актера было шесть сестер).

С самого детства Исер мечтал стать актером, поэтому сразу после колледжа поступил в Американскую академию драматических искусств. В это же время будущий актер сменил свое имя на Кирк Дуглас.

Больше ан тему: Умер актер Стэн Кирш из сериала «Горец»

В 1945 году Кирк Дуглас переехал из Нью-Йорка в Голливуд, где вскоре получил свою первую роль в кино. Его дебютом стала роль в драме «Странная любовь Марты Айверс».

Широкую популярность актер получил в 50-х годах прошлого века. Самые популярные фильмы с его участием: «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957), а также «Спартак» (1960). За свою творческую карьеру актер снялся более чем в 90 картинах. Его последней актерской работой стала роль в картине «Иллюзион» (2004).

В 1996 году Кирк Дуглас получил почетный «Оскар» за выдающуюся карьеру.

В личной жизни актер также был весьма удачен. Кирк Дуглас был дважды женат, у него есть четверо детей. Старший сын ‒ Майкл Дуглас ‒ также стал известным голливудским актером и обладателем премии «Оскар».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ