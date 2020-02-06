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Телеканал СТБ снимает мистический детектив-мелодраму

06.02.2020

Телеканал СТБ и компания IQ Production приступили к съемкам мистического детектива-мелодрамы о ясновидице, которая благодаря своему дару помогает расследовать криминальные дела. Премьера сериала запланирована на весенний сезон телеканала в слоте «СТБ-сериал».

Главная героиня Катя работает медсестрой в областном городке. Девушка обладает даром ясновидения, но считает свои мистические способности психическим отклонением. Волею судьбы она переезжает в столицу и начинает работать в полицейском участке. Там она осознает, что ее дар – вовсе не недостаток, и с его помощью находит разгадки к самым запутанным криминальным делам. Приняв себя, Катя познает и мир настоящей любви…

По традиции в первый съемочный день режиссер проекта Олег Зборовский вместе с командой разбили тарелку.

Олег Зборовский, режиссер

«Невзирая на то, что действия происходят вокруг полицейского участка и присущих этой локации тяжелых жизненных ситуаций, это проект о любви и доброте. А это те факторы, которых много не бывает. Он о том,  как люди преодолевают невзгоды, которые происходят на работе и в жизни, а для 90% героев сериала именно полиция – их дом и жизнь. С появлением Кати в этом месте все переворачивается с ног на голову. Она вносит в холодный мир расследований тепло и любовь. У нас присутствует романтика, детективная линия и мистика. Мне кажется, искренность наших героев и честность их поступков должны завоевать любовь наших зрителей», – комментирует работу над проектом Олег Зборовский.

Производство: IQ Production, 2020 год

Количество серий: 16

Режиссер: Олег Зборовский

Оператор-постановщик: Николай Илюшин

В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и другие.

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