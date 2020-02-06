Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову

Известный украинский исполнитель и судья 9 сезона вокального шоу «Х-фактор» Pianoбой сменил профессию. На YouTube появилось видео, в котором музыкант доит корову. Действительно ли все так плохо у певца? Он вынужден подрабатывать, чтобы прокормить свою семью? Все детали читайте в материале.

Недавно в соцсетях появилось видео, в котором известный исполнитель и судья 9 сезона вокального шоу «Х-фактор» Pianoбой в жилете кондуктора продает билеты в троллейбусе. Пользователи сразу начали троллить: Шуров будет рекламировать Киевпастранс, дела настолько плохи, что певец подрабатывает кондуктором. Сегодня Pianoбой, наконец, дал официальное объяснение на своей странице в Facebook:

«Готовясь к концерту во Дворце cпорта, который состоится 8 марта, я задумался над тем, что народ знает, чем я занимаюсь: ходит на концерты, следит в соцсетях и СМИ. А я мало знаю, чем живет и занимается народ. Поэтому вместо поездки на Бали я решил январский отпуск провести, работая на настоящих работах, на которых работают тысячи украинцев. Что из этого получилось ‒ смотрите в комик-хоррор-сериалити «Pianoбой идет в народ». В первой серии мне выпала судьба стать дояром коровы. Не стреляйте в пианиста, он доит, как умеет! LOVE, PEACE, MILK».

Pianoбой отправился в село Пашковка, где познакомился с замечательной семьей и своей первой коровой ‒ Малюткой. Хозяйка Оксана показала музыканту, как правильно подступиться к животному, и дала небольшой мастер-класс по доению. Певец пытался подоить корову, однако его успехи были не очень удачными. Но для того, чтобы поднять настроение корове и улучшить ее молоко, Pianoбой сыграл на пианино прямо в сарае.

Подробнее смотрите в видео.

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