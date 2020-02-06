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«Щоденники Євробачення»: Катя Чили ответила на вопросы хейтеров

06.02.2020

Уже через несколько дней стартует Нацотбор на Евровидение-2020. Событие, которое ждала вся страна и которое ежегодно открывает миру новые музыкальные таланты. Специально для сайта телеканала СТБ полуфиналистка Национального отбора Катя Чили ответила на хейтерские комментарии, которые зрители оставляют под постами об артистке. Как реагирует на критику опытная певица? И что она ответила жестоким комментаторам? Смотрите прямо сейчас в «Щоденники Євробачення»!

Больше по теме: Катя Чили о голодании, умении путешествовать во времени и конкуренции на Нацотборе-2020

Video: «Щоденники Євробачення»: Катя Чили ответила на вопросы хейтеров

Щоденники Євробачення: участница Нацотбора на Евровидение-2020 перед первым полуфиналом ответила хейтерам. Щоденники Євробачення с Катей Чили - в материале

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