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«Щоденники Євробачення»: Катя Чили ответила на вопросы хейтеров
Уже через несколько дней стартует Нацотбор на Евровидение-2020. Событие, которое ждала вся страна и которое ежегодно открывает миру новые музыкальные таланты. Специально для сайта телеканала СТБ полуфиналистка Национального отбора Катя Чили ответила на хейтерские комментарии, которые зрители оставляют под постами об артистке. Как реагирует на критику опытная певица? И что она ответила жестоким комментаторам? Смотрите прямо сейчас в «Щоденники Євробачення»!
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