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«Щоденники Євробачення»: как группа Go-A готовится к конкурсу Евровидения-2020
06.02.2020
Креативная и неординарная группа Go-A – новоиспеченные полуфиналисты Нацотбора на Евровидение-2020. Специально перед первым полуфиналом участники группы для «Щоденники Євробачення» рассказали, как именно готовятся к конкурсу Евровидения-2020
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