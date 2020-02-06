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«Щоденники Євробачення»: как группа Go-A готовится к конкурсу Евровидения-2020

06.02.2020

Креативная и неординарная группа Go-A – новоиспеченные полуфиналисты Нацотбора на Евровидение-2020. Специально перед первым полуфиналом участники группы для «Щоденники Євробачення» рассказали, как именно готовятся к конкурсу Евровидения-2020

Go_A

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