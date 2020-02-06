Гороскоп на 7 февраля 2020 года — лучший помощник для вас, который сориентирует в планах и действиях. Звезды отлично знают, что ждет всех знаков зодиака. Экстрасенсы СТБ поделились гороскопом на 7 февраля 2020 года.

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Овен

Семь раз отмерьте и один — отрежьте. Но не наоборот. Не торопитесь с принятием решений. Лучше сделайте медленно и качественно, тогда останетесь точно довольны результатом.

Телец

Не забывайте о друзьях. Последнее время вы очень замкнуты и зажаты. Предпочитаете проводить свободное время наедине с собой. Однако это ведет к полной апатии. Позвоните близким и предложите им встретиться.

Близнецы

Ждите приятных известий. Вы многое предприняли для того, чтобы ваши старания заметили. И вот этот день настал. Сегодня удача улыбнется вам.

Рак

Сегодня Раки слишком импульсивны и раздражительны. Может показаться, что все против вас, но на самом деле это не так. Не принимайте все близко к сердцу и не провоцируйте конфликтов, если не хотите уже завтра исправлять ошибки.

Лев

Львам стоит обратить внимание на свою личную жизнь. В суматохе вы совершенно позабыли о делах насущных и любовных. Не заставляйте партнера скучать. Время для приятных сюрпризов.

Дева

7 февраля для Дев — это громкий сигнал к действиям. Всю неделю звезды сулили вам набраться сил и смелости, а сегодня можно приступить к достижению поставленных целей. Вы много распыляетесь на мелочи и не замечаете очевидных и куда более важных дел.

Весы

У Весов все стабильно. В работе и личной жизни никаких изменений не будет. Поэтому расслабляйтесь и получайте удовольствие от жизни. Кстати, прибавить сил и энергии может приятный вечер в кругу семьи.

Cкорпион

Скорпионам станет гораздо легче, когда они научатся принимать помощь от других. Попробуйте сегодня воспользоваться предложением оппонента и убедиться, что вам желают добра.

Стрелец

Если не можете принять правильное решение, то повремените с этим. Лучше всего перенести все вопросы на начало следующей недели. Звезды говорят о том, что сегодня ваши действия будут безуспешны.

Козерог

Не будьте такими безответственными. Не опаздывайте на важные встречи или работу. В ином случае опоздания могут повлечь множество проблем за собой.

Водолей

Все близится к успеху. Ваши старания, труд и упорство заслуживают уважения и похвалы. Удача близко. Если покажется, что теряете веру в себя, то постарайтесь не идти на поводу у временной апатии.

Рыбы

Хотели сделать сюрприз близким? Делайте. Вы сами удивитесь тому, как много получите взамен.

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