Уже через несколько дней стартует Нацотбор на Евровидение-2020. Событие, которое ждала вся страна и которое ежегодно открывает миру новые музыкальные таланты. Специально для сайта телеканала СТБ полуфиналистка Национального отбора Катя Чили рассказала, о чем будет ее песня. Смотрите прямо сейчас в «Дневниках Евровидения»!

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