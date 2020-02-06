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«Дневники Евровидения»: как группа CLOUDLESS подавались на Евровидение 2020, когда не было вокалиста

06.02.2020

Группа CLOUDLESS совсем скоро выступит на Национальном отборе на Евровидение-2020. Яркие исполнители поборются за возможность представить Украину на международной музыкальной арене. Специально перед первым полуфиналом участники группы для «Дневников Евровидения» рассказали, как они подавались на Евровидение 2020, когда не было вокалиста.

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Больше по теме: Евровидение 2020: участники первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины

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