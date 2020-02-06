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«Дневники Евровидения»: как группа CLOUDLESS подавались на Евровидение 2020, когда не было вокалиста
Группа CLOUDLESS совсем скоро выступит на Национальном отборе на Евровидение-2020. Яркие исполнители поборются за возможность представить Украину на международной музыкальной арене. Специально перед первым полуфиналом участники группы для «Дневников Евровидения» рассказали, как они подавались на Евровидение 2020, когда не было вокалиста.
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