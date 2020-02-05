Головные уборы давно перестали быть исключительно защитой от холода и ветра, ведь в мире моды сочетание этих аксессуаров, а также они сами – настоящее искусство! Что будет в тренде зимой в 2020 году? Какие варианты головных уборов носят звезды телеканала СТБ? Читайте в нашем материале!

Французские кожаные береты

Французские береты нам уже давно знакомы, и в этом сезоне они снова возвращаются на обложки журналов, показы именитых дизайнеров, а также пополняют гардеробы всех модниц! В начале осени мы рекомендуем выбирать легкий кожаный берет. Если на улице достаточно холодно — с утеплителем внутри.

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Популярная ведущая «Вікна-новини» и нового проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая очень любит головные уборы. Она считает, что модные береты — самый главный аксессуар во время холодов:

«Береты мне подходят, поэтому они всегда есть в гардеробе. Тем более их можно надеть под любой образ».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Обручи и повязки

Обручи на голову в 2020 году смело сочетаются с различными стилями одежды, фактурами и цветами. Шерстяные, меховые, вязаные, с узорами и без — экспериментируйте смело!

Повязки на голову часто любит надевать режиссер Оксана Байрак:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Шляпы с широкими полями

Уже не первый сезон широкополые шляпы считаются трендовыми, этой зимой они еще больше дополняют модные наряды. Обратите внимание, что носить их можно не только с привычным для многих классическим стилем, но и с любыми другими.

Платки на голову

Платки, собственно, заслуживают отдельного места в списке самых актуальных и модных зимних атрибутов. Шелковая косынка добавит вашему внешнему виду изысканности и изящности.

Актриса Алина Коваленко показала как красиво можно обыграть платок:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Всем известные очаровательные шляпки-клош, летние панамы и их разновидность из плотной ткани – Bucket Hat (шляпа-ведро) – станут самыми популярными с легкой руки дизайнеров брендов Nina Ricci, Valentino и Dior. Значительное увеличение в размерах и неординарный подход к выбору материалов привели к тому, что грани между этими тремя моделями стали настолько размытыми, что отличить шляпу-ведро от шляпки-клош стало почти невозможно.

Самые модные женские кепки сезона зима 2020 – так называемые кепки газетчика. Эти винтажные модели в прошлом прочно ассоциировались с представителями рабочего класса, а сегодня занимают топовое место в рейтинге модных женских головных уборов. Дизайнеры Balmain, Dolce & Gabbana и Michael Kors предлагают модели из кожи и гобелена, парчи и клетчатых тканей.

Например, Оля Полякова выбрала этот головной убор для прогулок по Парижу:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не забывайте, что именно мелкие детали создают совершенный образ. Подойдите к этому вопросу серьёзно, и зимний период станет для вас теплым, уютным и невероятно красивым!

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