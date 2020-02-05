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KRUTЬ — «99»: участница представила песню для Нацотбора-2020

05.02.2020

KRUTЬ ‒ певица и бандуристка, полуфиналистка Национального отбора на Евровидение-2020 — представила песню «99». Именно с этой композицией Марина Круть выступит в первом полуфинале под номером 4. Знакомьтесь с песней «99» в материале.

KRUTЬ презентовала песню, с которой поборется за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.

Песня «99» – это личная история певицы, которая на самом деле близка всем.
«Часто на пути бывают падения, но если ты упал один раз, то у тебя есть еще 99 причин подняться и идти дальше к своей мечте», – говорит KRUTЬ.

В видео показано героиню – протитип певицы, которая преодолевает препятствия на пути к своей мечте, к большой сцене. На первых кадрах мы видим, что играть на бандуре героине не удастся, потому что на ней нет ни одной струны. На своем пути певица встретила много людей, вдохновляющих вещей и животных, которые помогли ей собрать 65 струн, чтобы бандура и голос KRUTЬ зазвучали на всю Европу и весь мир.

Уже 8 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора, в котором участница выступит с песней «99». Слушайте песню «99» прямо сейчас!

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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