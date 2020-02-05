Что ждет вас 6 февраля 2020 года — расскажет гороскоп от экстрасенсов СТБ. Как правильно спланировать четверг и подготовиться к пятнице? Кто из знаков может встретить свою любовь? А кому следует позаботиться о близких? Читайте гороскоп на 6 февраля 2020 года в материале.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2020 год от Хаяла Алекперова

Овен

Не теряйте свою способность зарабатывать деньги. У вас крутой потенциал в новой сфере деятельности. Не бойтесь, что кто-то осудит или не поймет, зачем вы это делаете. И помните, что любимое дело рано или поздно начинает приносить стабильный доход.

Телец

Наконец-то все наладилось в личных взаимоотношениях и вы решили любые недосказанности. Принимайте заботу и помощь со стороны близких, друзей и второй половины, ведь они искренне хотят наверстать упущенное.

Близнецы

Ваше мнение сегодня — закон! Поверьте, если в своей сфере деятельности вы асс и чувствуете себя, как рыба в воде, то 6 февраля ваши идеи и предложения воспользуются дальнейшим успехом. Не бойтесь настоять на своем.

Рак

На ваше настроение сегодня очень легко повлиять. Любое случайно сказанное слово способно обидеть и довести до слез. Однако все минуемо. Постарайтесь изолироваться от малознакомых людей и их мнения. Больше проводите времени в кругу родных.

Лев

Позаботьтесь о близких и родных. Они уже и забыли, что вы очень мягкий и чуткий человек. Поговорите о наболевшем с родными! Хватит решать все проблемы у себя же в голове. И постарайтесь помочь тем, кто вас окружает.

Дева

Если что-то не получается, значит, вы недостаточно этого хотите. Приложите больше усилий, ведь пока что вы тешите себя иллюзией, что вам должны. Однако это не так. Все в ваших руках.

Весы

Вопросы со здоровьем решатся! Вы очень переживали за результаты анализов, а вот сегодня звезды говорят о том, что вы идете на поправку. Если же не обращались за помощью к врачам, то и так заметно почувствуете улучшение самочувствия. Это были временные усталость и упадок сил.

Скорпион

Сколько можно быть таким пассивным? Вам пора бы взяться активно за работу и показать уже всем вокруг, что вы знаете свое дело. Не ждите никакого подходящего момента. Он наступил давно.

Стрелец

Научитесь слушать критику. Если хотите уметь объективно оценивать себя и свою значимость, то прислушайтесь к близким, которые хотят помочь.

Козерог

Не хватает энергии и сил. Самое время отдохнуть. Если остальным знакам необходимо стать активнее и поработать, то Козерогам нужен отпуск. Либо спокойный вечер с легким и ненавязчивым кино.

Водолей

Ваши долгие усилия для достижения цели движутся к успеху. Продолжайте в том же дуже, совсем скоро нужный человек заметит их!

Рыбы

Уделите больше времени своей личной жизни. Прислушайтесь к партнеру, что его беспокоит. Подарите незабываемые впечатления, что значительно укрепит ваши отношения.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ