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GIO: топ-5 песен участника Нацотбора-2020
Молодой певец GIO — полуфиналист Нацотбора на Евровидение-2020. Артист – довольно яркий музыкант, автор и композитор, который выступает в жанре pop-music. Он запоминается слушателям своей искренностью и харизмой. Слушайте топ-5 песен GIO прямо сейчас!
Украинская публика знает GIO, ведь он успел попробовать себя на многих известных музыкальных шоу, таких как «Х-фактор» и «Голос країни». Пел с оркестром «Lords of The Sound», что еще больше вдохновило GIО развиваться в сольном направлении. Слушайте песни молодого исполнителя GIO далее в материале!
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