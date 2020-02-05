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GIO: топ-5 песен участника Нацотбора-2020

05.02.2020

Молодой певец GIO — полуфиналист Нацотбора на Евровидение-2020. Артист – довольно яркий музыкант, автор и композитор, который выступает в жанре pop-music. Он запоминается слушателям своей искренностью и харизмой. Слушайте топ-5 песен GIO прямо сейчас!

gio

 Украинская публика знает GIO, ведь он успел попробовать себя на многих известных музыкальных шоу, таких как «Х-фактор» и «Голос країни». Пел с оркестром «Lords of The Sound», что еще больше вдохновило GIО развиваться в сольном направлении. Слушайте песни молодого исполнителя GIO далее в материале! 

Больше по теме: Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2020

Gio – «Feeling so Lost»

Gio  – «It was a long road»

GIO – «Take me to your heart»

Gio – «Old town road»

GIO – «Ты моя»

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