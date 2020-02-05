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Евровидение-2020: Израиль выбрал представителя на песенный конкурс

05.02.2020

Израиль назвал исполнительницу, которая будет представлять свою страну на международном песенном конкурсе Евровидение-2020. Ею стала Иден Ален. Песня Иден, с которой она выступит в Роттердаме, будет объявлена ​​3 марта.

евровидение 2020

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Иден Ален ‒ 19-летняя певица, которая родилась и выросла в Иерусалиме. Девушка покорила Израиль своим мощным голосом и впечатляющими выступлениями. 

В ближайшие недели во время конкурса «Следующая песня для Евровидения» будет выбрана композиция, с которой молодая исполнительница выступит на международном конкурсе. Во время шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире на каналах израильской общественной телекомпании KAN, певице представят 4 потенциальных песни. Композиции будут оценены командой профессиональных судей и зрителей. Та песня, которая получит наибольшее количество голосов, и станет песней-участницей на Евровидении-2020. 

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