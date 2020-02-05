Совсем недавно государственный вещательный канал Греции ERT объявил, что 17-летняя Стефания Либеракакис представит страну на конкурсе песни Евровидение-2020. Выбранная песня называется «SUPERG! RL».

Фото – eurovision.tv

Известно, что Стефания Либеракакис родилась в декабре 2002 года в Утрехте, в Нидерландах, однако уже много лет известна своим поклонникам как Стефания.

Ранее греко-нидерландская певица и актриса представляла Нидерланды на детском конкурсе песни Евровидение в 2016 году в составе женской группы «Kisses». Стефания выступит в первой половине второго полуфинала 14 мая.

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