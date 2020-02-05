21-летний участник Нацотбора на Евровидение-2020 Александр Порядинский готовится покорять зрителей своей лирической балладой. Слушайте топ-5 песен Александра Порядинского прямо сейчас!

Кроме того, что Александр Порядинский – участник Нацотбора на Евровидение-2020, он ещё и победитель 4-го сезона «Х-фактора». 21-летний певец продолжает свой путь на музыкальной стези. Известно, что в его семье пятеро детей, и он – самый младший. Саша говорит, что наибольшее влияние в жизни на него оказали родители, братья и бабушка. Слушайте лучшие песни Александра Порядинского прямо сейчас!

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Александр Порядинский – «Savior»

Александр Порядинский – «Для тебе»

Александр Порядинский – «Така, як Сонце»

Александр Порядинский – «Непокірна»

Александр Порядинский – «Не плач, тато» (Іван Ганзера)

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