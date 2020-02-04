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Вадим Лисица: Нынешнее Евровидение – это о борьбе!

04.02.2020

Музыкальный продюсер вокального шоу «Х-фактор» Вадим Лисица точно знает, что нужно артисту для того, чтобы по-настоящему удивлять публику. Редакция сайта STB.UA поинтересовалась у мэтра современного шоу-бизнеса о его мнении об участниках Нацотбора-2020. Читайте интервью с талантливым музыкальным продюсером прямо сейчас! 

Вадим, удивил ли вас в этом году список участников Нацотбора? Что думаете по этому поводу?

Из участников Нацотбора-2020 я знаю троих исполнителей. И знаете что? Они очень хорошие! Я рад, что площадка Евровидения уже который год подряд открывает стране и Европе наших молодых и талантливых артистов! Нацотбор – это большая арена, где они могут себя показать, как следует проявить, и я считаю, что это круто! В нашей стране сейчас есть очень много талантов, и их тоже нужно открывать! И замечательно, что эти открытия происходят в таком формате! 

Многие молодые артисты становятся известными даже после выступления в  полуфинале Нацотбора…

Да! В этом же и вся соль! Во-первых, над конкурсом и участниками постоянно работает профессиональная команда Нацотбора. А во-вторых, так уж сложилось, что во всей Европе Евровидение тоже является огромной площадкой для молодых начинающих артистов. Из них, как на фабрике, делают больших артистов: их красят, вместе с ними делают хитовые песни. А им просто остается показать свой талант, чем они, собственно, занимаются. Бывают такие ситуации, когда совсем неизвестные люди становятся после Нацотборов звездами, и им при этом не обязательно занимать первые места. 

А что вы думаете о конкурсантах этого года? Кто больше всего удивил?

Здесь сегодня я нахожусь как человек, который помогает Элине Иващенко, конкурсанту и победителю «Х-фактор»-10. Она талантливая и очень умная девушка! Но все 16 участников, которых я сейчас вижу, — очень талантливые, и к ним вопросов пока что у меня нет! 

В этом году участники Нацотбора удивляют своей неординарной музыкой и новым подходом к написанию своих композиций. А какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать победитель Нацотбора?

Человек должен быть творческим, очень глубоким и сильным. Он должен показать настоящий вокал, эмоции, силу своего характера. Ведь нынешнее Евровидение – это о борьбе. И я думаю, что все эти качества нужны для того, чтобы победить на Евровидении в этом году!

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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