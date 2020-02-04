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Placebo – третий хедлайнер Atlas Weekend – 2020
Atlas Weekend – крупнейший музыкальный фестиваль Украины. В 2020 году он состоится 7–12 июля на территории ВДНГ. Стало известно имя третьего хедлайнера музыкального фестиваля. Им стала группа Placebo. Подробнее читайте в материале.
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Самое масштабное и самое ожидаемое музыкальное событие 2020 года – Atlas Weekend. В этом году фестивалю исполнится шесть лет.
Третьим хедлайнером Atlas Weekend – 2020 станет группа Placebo. Музыканты имеют несколько коллабораций с легендарным Дэвидом Боуи. Об их лайвах выпускают фильмы, а альбомы получают статус платиновых в рекордно короткие сроки.
Сейчас Placebo в студии работает над восьмым лонгплеем. Поэтому уже этим летом мы первыми услышим вживую новые композиции легендарных британцев.
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Билеты на музыкальный фестиваль можно купить на официальном сайте.
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