Надежда Матвеева раскрыла секрет своей стройности

Известная телеведущая Надежда Матвеева ‒ кумир миллионов украинцев. Поклонники восхищаются ее красотой. В одном из своих постов в Instagram телеведущая раскрыла секрет своей стройности. Детали ‒ в материале.

В одном из постов в Instagram Надежда Матвеева поделилась секретом своей стройности. Известная телеведущая призналась, что с 8 декабря 2019 года перешла на кето-рацион и интервальное питание. Это означает, что из 1500‒1600 ккал ежедневно 75% составляют жиры, 20% ‒ белки и 5% ‒ углеводы. Ест телеведущая дважды в день. Кофе и чай остались в рационе.

Надежда Матвеева призналась, что худеть не планировала, однако за месяц сбросила 3 кг. Также она отметила, что ее цель ‒ избавиться от тяги к сладкому, ведь много лет она считала себя заядлой сладкоежкой. К тому же такая диета благоприятно влияет на повышение энергичности и помогает поддерживать оптимальную физическую форму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Надежда Матвеева уточнила, что ни в коем случае не рекламирует и не агитирует никого выбирать для себя подобную диету. Ведь это очень индивидуально. Телеведущая подчеркнула, что просто поделилась своим опытом.

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