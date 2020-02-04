KRUTЬ: топ-5 песен участницы Нацотбора-2020

KRUTЬ ‒ певица и бандуристка, которая несколько недель назад стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение-2020. Молодая артистка готова бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Слушайте топ-5 песен KRUTЬ прямо сейчас!

Известно, что певица и бандуристка Марина Круть начала свой путь музыканта еще 15 лет назад с музыкальной школы, класс бандуры. За этот долгий путь девушка нашла свой уникальный стиль игры на этом инструменте, который усиливается необыкновенным голосом. Какие песни она написала за 15 лет своего музыкального пути? Смотрите прямо сейчас!

KRUTЬ – « Ок »

KRUTЬ – « Дівчинко »

KRUTЬ – « Радій »

KRUTЬ – « Скажи мені »

KRUTЬ – « Човен »

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